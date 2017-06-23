Летевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре из-за болезни пассажирки

В Самаре 22 июня экстренно сел самолет Тюмень — Сочи из-за гипертонического криза у пассажирки.

Женщине 1969 года рождения стало плохо на борту самолета Тюмень – Сочи. Воздушное судно совершило экстренную посадку в 3:50 в Самаре. Об этом сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Женщину проводили в медпункт аэропорта Курумоч. У нее диагностировали гипертонический криз. После этого бригада скорой помощи доставила женщину в больницу в поселке Управленческом. Ее госпитализировали, сообщает 63.ru.

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