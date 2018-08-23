Летние домики в Сочинском нацпарке обязали разобрать до 1 сентября

Сочинский национальный парк предложил владельцам «балаганов» оказать помощь в вывозе крупногабаритных вещей и строительного материала с территории Аишхо.

Руководство парка уведомило пользователей домиков о необходимости их демонтажа и вывоза личного имущества с территории. В случае наличия правоустанавливающих документов их необходимо предоставить в администрацию учреждения.

Ранее нацпарк организовал серию экологических субботников, в которых приняли участие сотрудники учреждения и добровольцы. Однако это вызвало волну возмущения среди пользователей самовольных построек на территории Аишхо. Люди отказались разбирать свои постройки, обосновывая свою позицию исторической ценностью и многолетними традициями.

«Утверждения о том, что данные территории на протяжении десятков лет использовались коренными этническими группами для выпаса скота, используются пользователями построек, как инструмент давления на общественное мнение. В спекуляции на социально-значимых темах видятся попытки отстаивания личных потребительских интересов. В настоящее время территории используются не для скотоводства, а для неконтролируемого рекреационного персонального отдыха (не туризма) развлекательной направленности», — отмечается в сообщении пресс-службы парка.

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