Летом 2019 года для россиян подорожает отдых в Турции

Цены вырастут на 15-20% из-за высокого спроса на отели у российских и европейских туристов.

«Хочу напомнить, что до кризиса 2015 года цены были выше, чем сейчас, хотя они и выросли в 2018 году на 15-30% по сравнению с докризисным периодом», — сказал коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан.

В этом году у турецких гостиниц была высокая загрузка, поэтому отели хотят, чтобы и финансовые результаты стали лучше.

Эксперт предложил туристам обратить внимание на акции раннего бронирования туров, которые завершаются весной.

Иностранный турпоток в Турцию за первые восемь месяцев 2018 года вырос на 23% и составил 21 млн человек, сообщает «Интерфакс».

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