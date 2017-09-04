Лидер экспедиции в Непал рассказал о цели восхождения кубанских альпинистов

Краснодарский край 16 сентября отметит свое 80-летие. К этому событию приурочили маршрут альпинисты Кубани.

Флаг края установят на одной из самых неприступных и опасных вершин мира — Манаслу, которая находится в Гималаях. Высота горы — более 8 тыс. м. Как утверждают сами альпинисты, это крайне сложный маршрут. Путешественники 4 сентября отправились в путь из Краснодара. Он займет больше месяца.

«Команда, конечно, обновляется, это закономерно. Приходит на смену молодежь, полная энергии и сил, но костяк пока еще прежний. Это лучшие альпинисты Кубани, это лучшая команда Кубани», — отметил президент Краснодарской краевой федерации альпинизма Юрий Агафонов.

Экспедицию организовали при поддержке администрации края. К восхождению 16 участников начали готовиться почти год назад. С собой альпинисты взяли только самое необходимое: снаряжение, одежду, еду и лекарства. Все строго рассчитано.

«Это большая ответственность, прежде всего за жизнь и здоровье тех, кто идет с нами. Кроме того, нужно умудриться совершить все-таки восхождение. Добиться цели, но так, чтобы все остались живы и здоровы», — сказал руководитель экспедиции Иван Аристов.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева к спортсменам обратился руководитель департамента информационной политики края Владимир Пригода. Участники экспедиции уверены, что удастся преодолеть все трудности, а это восхождение войдет в историю края.

Манаслу станет уже четвертым по счету восьмитысячником, который кубанские альпинисты намерены покорить. А флаг, который водрузят на вершину, после передадут в музей.

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