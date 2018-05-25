Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о разводе

Об этом музыкант 25 мая написал в своем Instagram.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал лидер группировки «Ленинград» в своем аккаунте.

Подробности и причины развода пока неизвестны. Пара познакомилась в 2006 году, с 2010 года стали жить вместе. В 2016 году они стали героями программы «Вечерний Ургант», в которой признались, что на создание песни «Экспонат» Сергея Шнурова вдохновила именно Матильда.

Матильда Шнурова — владелица ресторана авторской кухни «КоКоКо» и основательница балетной школы «Айседора», сообщает телеканал «360».

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