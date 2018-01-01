Лидер КНДР в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе

Глава КНДР Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к согражданам предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

«США следует знать, что ядерная кнопка — у меня на столе. Вся территория США — в зоне досягаемости наших ядерных сил… США никогда не смогут начать войну против меня и моей страны», — приводит слова Ким Чен Ына агентство Associated Press.

Лидер КНДР подчеркнул, что ядерный арсенал его страны отныне — реальность, о которой следует помнить.

Агентство отмечает, что при этом Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений КНДР с Южной Кореей. Он выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на зимнюю Олимпиаду, которая пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Associated Press подчеркивает, что в мире традиционно уделяют пристальное внимание новогоднему обращению лидера КНДР, чтобы получить представление о его планах на год.

СБ ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию, которая вводит еще более жесткие санкции в отношении КНДР. В частности, документ предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов, почти на 90%, с 1 января. Проект резолюции был подготовлен США. Такие меры были приняты после того, как в ноябре 2017 года Северная Корея провела очередные ракетные испытания. В свою очередь в Пхеньяне назвали новые санкции ООН актом войны и сочли их равносильными полной экономической блокаде, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия ввела санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил «недействительным». Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью более 28 тыс. человек.

На пресс-конференции 14 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин отметил, что происходящее в Северной Корее контрпродуктивно, но США спровоцировали Корею на прекращение договоренностей, подписанных в 2005 году. Путин добавил, что Северная Корея не видит другого способа самосохранения. Россия считает, что надо прекратить нагнетание ситуации с обеих сторон.

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