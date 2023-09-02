Лидер парламентской фракции «Весь Кыргызстан» арестован

Даша 02.09.2023 В мире

Арестован лидер общекиргизской парламентской фракции

Спецотряд МВД КР арестовал лидера парламентской фракции «Весь Кыргызстан», депутата Джогорку Кенеша Адахана Мадумарова. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

По информации, Адахан Мадумаров был задержан силовиками во время прогулки с сыном по одной из улиц Бишкека, а в качестве меры предосторожности доставлен в Бишкекский район в суд

В настоящее время парламентарий находится в следственном управлении МВД, однако причина задержания не разглашается. Для его защиты государством был назначен адвокат.

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