Лидер талибов выступила с заявлением о правах женщин

Афганистан Верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Охундзо выступил с заявлением о правах женщин в стране – по его мнению, ситуация в этой сфере улучшилась после прихода движения к власти.Говорится, что предпринятые меры спасли женщин от многих традиционных притеснений, включая принудительный брак, и защищал их права по шариату Лидер Талибана. Он добавил, что новая власть смогла обеспечить им комфортную жизнь, построенную на основе исламского шариата («учителя»), а их деятельность в национальных и международных неправительственных организациях была запрещена. Было решено, что женщины-телеведущие должны закрывать лица, а показ фильмов с участием женщин-актрис был прекращен. Кроме того, «Талибан» запретил продажу противозачаточных средств женщинам.