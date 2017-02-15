Лидер тракторного марша на Кубани Волченко стал фигурантом уголовного дела

Фермер Алексей Волченко, негласный лидер тракторного марша, взят под стражу. Об этом 15 февраля сообщил ряд краевых СМИ.

В МВД пока эту информацию не комментируют. Однако по данным источников в силовых структурах, Алексей Волченко попался на взятке.

Он не в первый раз оказывается в поле зрения силовиков. Так, еще в 2006 году его оштрафовали за то, что он подделал полис ОСАГО. Тогда свое несогласие Волченко выразил, объявив голодовку.

А уже в 2008-м полгода провел в колонии-поселении. Такой приговор суда Волченко получил за обман. Он пообещал знакомой устроить ее на работу в полицию за незначительное вознаграждение в 10 тыс. рублей. К органам Волченко, конечно, никакого отношения не имел.

Летом прошлого года именно Волченко стал во главе тракторной колонны, которая двигалась на Москву с целью рассказать о проблемах, с которыми, по его мнению, сталкиваются аграрии в части земельных вопросов. И он, и его коллега Николай Бородин, который тоже является главным фигурантом другого уголовного дела, сами брали паи у собственников незаконными методами, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник