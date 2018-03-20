Виноградари Кубани готовятся к сезону цветения. Аграрии уже провели обрезку лозы, полностью работы завершатся через две недели.

Также на плантациях меняют навесы и шпалеры — основание, на котором вьется виноград. В этом году в регионе заложат на 400 га больше, чем в 2017 году.

«Благодаря тому, что в Темрюкском районе в прошлом году был открыт самый мощный в России питомник саженцев, на его базе на сегодняшний день заготовлено порядка 8 млн черенков. Раньше заготавливали 4 млн. Количество привитых саженцев вырастет минимум вдвое», — отметил начальник отдела виноградарства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Николай Плахотников.

В этом году лидерами по закладке виноградников стали Темрюкский район и Анапа. Грозди с этих земель можно будет попробовать только через пять лет.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник