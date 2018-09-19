Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились не допускать вооруженных столкновений

19 сентября в 18:48

Церемония подписания соглашений прошла 19 сентября в государственной резиденции «Пэкхвавон» в Пхеньяне.

Лидеры Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам прошедшего 19 сентября саммита подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации, нормализации двусторонних отношений, возобновлению сотрудничества в тех сферах, в которых это сейчас возможно. Также министры обороны двух стран поставили подписи под соглашением.

В преамбуле документа Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын отметили успешное развитие диалога, прогресс в гражданских обменах и значимое снижение напряженности на полуострове после подписания ими Пханмунджомской декларации в апреле 2018 года. Подтвердив готовность и дальше развивать межкорейские отношения, лидеры отметили, что продолжат реализовывать положения декларации для достижения национального примирения, прочного мира и совместного процветания.

Север и Юг договорились отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений, превратив этот район в зону мира.

Лидеры согласились учредить межкорейскую военную комиссию, в задачи которой будет входить надзор за исполнением положений соглашений в военной области и для поддержания оперативной связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения конфликтов.

Север и Юг пообещали развивать взаимовыгодные обмены и взаимодействие в экономической области. В частности, в декларации зафиксировано намерение начать в течение года работы по соединению железных и автомобильных дорог на востоке и западе.

Стороны договорились создать две свободные экономические зоны, возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса и туристического проекта в горах Кымгансан.

Кроме того, Север и Юг заявили о намерении взаимодействовать в области охраны окружающей среды, здравоохранения, активизировать культурные и спортивные обмены. Достигнута договоренность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Речь идет о проведении соревнований в Сеуле и Пхеньяне. Стороны решили, что намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта.

Стороны согласились в необходимости превращения Корейского полуострова в зону, свободную от атомного оружия и ядерной угрозы. С этой целью КНДР задекларировала намерение полностью демонтировать полигон для испытания ракетного оружия и его частей и допустить на него сторонних инспекторов. Север также выразил готовность демонтировать исследовательский ядерный центр в Йонбене при условии ответных шагов со стороны США в духе северокорейско-американской совместной декларации от 12 июня.

В принятой декларации говорится, что Ким Чен Ын посетит в ближайшем будущем с визитом Сеул. Как уточнил Мун Чжэ Ин, это должно произойти до конца текущего года, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник