Лидеры стран ЕС подписали Римскую декларацию о будущем союза после Brexit

25 марта в 17:31

Лидеры 27 стран Европейского союза 25 марта подписали Римскую декларацию, в которой говорится о работе союза без Великобритании.

В Риме проходит саммит ЕС по случаю 60-летия Римского договора. Церемония подписания нового документа состоялась на Капитолийском холме.

Декларация определяет задачи и направления развития союза без Великобритании на ближайшие 10 лет. Лидеры ЕС договорились работать по «римской повестке», которая включает принципы: «безопасная Европа», «процветающая и устойчивая Европа», «социальная Европа», «более сильная на мировой сцене Европа».

Саммит в этот раз проходит без участия Великобритании, так как страна решила покинуть Евросоюз, сообщает ТАСС.

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