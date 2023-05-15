Лидеры Турции и Азербайджана отметили нерушимость братских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил в понедельник, 15 мая, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства скончался в Турции. поздравил президента Эрдогана и Республиканский союз, получивший большинство голосов на последних президентских и парламентских выборах, и как яркое выражение этого, братский турецкий народ выразил свое доверие своему лидеру и на этих выборах.

В ходе телефонного разговора главы государств еще раз подчеркнули, что дружба и братские отношения между двумя странами являются постоянными и нерушимыми.