Лидеры Узбекистана и Беларуси обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в рамках саммита СНГ в Бишкеке 13 октября.

Обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений.

Лидеры с удовлетворением отметили, что многоплановые отношения между Узбекистаном и Беларусью стремительно развиваются.

Показатели взаимной торговли На рынке продолжается реализация проектов сотрудничества в различных отраслях экономики.

Регулярно проводятся совместные мероприятия в сфере культуры, кинематографии и спорта.

Главы государств торгово-экономические и гуманитарные Отмечена важность принятия скоординированных мер по дальнейшему расширению сотрудничества, в том числе проведения очередного заседания Межправительственной комиссии, Форума регионов, встречи ректоров ведущих вузов Узбекистана и Беларуси.

Мнения состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других международных организаций.

Также был рассмотрен план будущих мероприятий.