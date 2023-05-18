Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 18 мая провел встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в рамках саммита стран Центральной Азии и Китая, который проходит в Сиане.

Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном, расширения отношений стратегического партнерства и союзничества.

Руководители Межправительственной совместной Комиссия по экономическому сотрудничеству 12 мая высоко оценила результативность очередного заседания, состоявшегося в Ташкенте, на котором была подчеркнута важность реализации принятых решений по продвижению в сетях.

Лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по актуальные вопросы региональной повестки, рассмотрен план дальнейших мероприятий.