Лига арабских государств и Африканский союз призвали к прекращению огня в секторе Газа

Лига арабских государств и Африканский союз призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.

” “Наземная операция Израиля будет несомненно, повлечет за собой большое количество жертв среди мирного населения”, – говорится в сообщении РИА Новости.

Отмечено, что операция Израиля может привести к геноциду. Он призывает ООН и международное сообщество занять твердую позицию. пока не стало слишком поздно, чтобы остановить катастрофу, разворачивающуюся на наших глазах”, – говорится в тексте.