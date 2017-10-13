Лионель Месси примет участие в матче против сборной РФ по футболу

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборные Аргентины и Испании привезут в Россию основные составы команд.

«Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Месси будет участвовать в этом матче, договор предусматривает, что обе сборные (Аргентины и Испании) будут играть с нами основными составами. В том числе будет Месси», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Аргентина попала на ЧМ-2018 благодаря хет-трику Месси в последнем туре квалификации. Нападающий — лучший бомбардир в истории ФК «Барселона» и сборной Аргентины.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с Испанией и Аргентиной. Обе встречи пройдут в России. Подопечные Станислава Черчесова 11 ноября сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября — Испании. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно.

Вернуться на ленту

Источник