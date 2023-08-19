Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

В полночь Литва официально закрыла контрольно-пропускные пункты Шумскас и Тверячус на границе с Беларусью (Лоша и Видзи соответственно с белорусской стороны).

ИА delfi.lt пишет. , это решение призвано адекватно отреагировать к изменению геополитической обстановки и угроз национальной безопасности, а также для предотвращения контрабанды. Транспортные потоки будут направлены на недавно реконструированный пункт пропуска Мядининкай. В Медининкай используется система рентген-контроля, которой нет в Тверячюсе и Шумскасе.

Действуют четыре пункта пропуска: Мядининкай – Каменный Лог, Лаворишкес – Котловка, Райгардас – Привалка и Шальчининкай. – Беньякони. При этом на границе Польши с Беларусью есть один пункт пропуска, а на границе с Латвией – два.