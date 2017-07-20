Ливень в Анапе размыл песок на побережье и разрушил тротуары

За ночь с 19 на 20 июля в городе выпала трехмесячная норма осадков — почти 10 см воды.

Больше всего из-за непогоды пострадали набережная и пляжи. Ливень размыл песок, разбросал деревянные конструкции, частично разрушил тротуары. Кроме того, вода подтопила около десятка дворов. Буря не прекращалась до утра и стала причиной перебоев в энергоснабжении. Коммунальщики устраняют последствия стихии, в городе работают три ремонтные бригады. Мэр Анапы поручил подчиненным выяснить у жителей, нуждаются ли они в помощи.

Экстренное предупреждение действует по всему краю. Ночью дождь прошел и в Новороссийске, сильный ветер погнул деревья.

В Краснодаре также прошел ливень. По прогнозам, осадки ожидаются весь день.

Посевам, крышам и автомобилям угрожает град, а над Черным морем могут сформироваться смерчи. Меры предосторожности следует соблюдать жителям и туристам, отдыхающим на побережье от бухты Инал до Шепси.

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