Ливия отказала Турции в аренде порта Хомс

Ливия Правительство национального единства (ПНЕ) официально опровергло информацию о том, что Турция арендовала порт Хомс для создания военной базы в Ливии. Соответствующее заявление в порту Хомса сделал официальный представитель ПНЕ Мухаммад Хаммуда в сопровождении главы Управления портов и морского транспорта Мухаммада ас-Сиви и главнокомандующего ВМС Нуриддина.

Хаммуда призвал журналистов тщательно проверять достоверность информации, чтобы не «разжигать ливийское общественное мнение». Ливийская экономика». Турецкие власти пока не прокомментировали эти сообщения.