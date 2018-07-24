Ливни сохранятся на Кубани до 29 июля

В регионе действует экстренное предупреждение из-за дождей. Риск промокнуть до нитки и застрять на машине в лужах есть во всех городах и районах, особенно на Черноморском побережье.

Грозовые ливни синоптики обещают и в Краснодаре. Сопровождать осадки могут град и шквалистый ветер, который разгуляется до 15 м/с. Непогода пришла в край вместе с европейским холодным циклоном, а уходить он пока не торопится.

«Такая погода сохранится фактически до 29 числа, 25 июля осадков будет меньше, но все равно они будут с грозами. Воздух похолодает на пару градусов. Будет обострение грозовой деятельности, потом погода начнет стабилизироваться», — сказал руководитель регионального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Метеорологи отмечают, что такого дождливого июля не было с 2016 года. За сутки местами выпадает месячная норма воды. Экстренные и оперативные службы по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева находятся в полной боевой готовности. Они круглосуточно следят за уровнем воды в реках. Несмотря на непогоду, август, прогнозируют синоптики, будет традиционно жарким.

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