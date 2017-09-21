Логотип ФК «Краснодар» появился на банках чипсов

К старту нового сезона чемпионата России по футболу вышла ограниченная серия банок чипсов Pringles, которая посвящена ведущим футбольным клубам страны.

Это «Краснодар», «Спартак», «Зенит» и ПФК ЦСКА. Серия поступила в продажу в конце августа и доступна в основных торговых сетях страны.

«Футбол в России давно вышел за границы стадионов. У нашего футбольного клуба, например, есть заведения-партнеры, где регулярно встречаются и общаются любители футбола. Pringles развивает эту идею, и мы с нетерпением ждем, когда в обычных магазинах можно будет найти «краснодарские» чипсы», — сказал коммерческий директор ФК «Краснодар» Арам Фундукян.

Помимо выпуска банок ограниченной серии, Pringles развернет кампанию в социальных сетях. Болельщики смогут поучаствовать в акции #Держипас и таким образом поддержать любимый клуб. В рамках спортивной викторины пользователи поборются за специальные призы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

На данный момент ФК «Краснодар» занимает вторую строчку турнирной таблицы РФПЛ. Команда за десять туров набрала 21 балл.

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