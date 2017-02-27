Логотип «Сочи Парка» из блинов вошел в Книгу рекордов России

Кулинарный рекорд России установили в феврале на Кубани. На Масленицу в олимпийской столице выложили логотип «Сочи Парка» из 1,5 тыс. блинов.

Команда поваров работала над вкусной композицией два часа. Кулинары подсластили блины клубникой и вишней. Для начинки понадобилось около 100 кг ягод. К тому же пекари окрасили съедобную эмблему в фирменные цвета парка. В итоге после всех стараний аппетитная композиция вошла в Книгу рекордов России.

— Рекорд с формулировкой «самый большой логотип из блинов с начинкой в России». Вес 170 кг, размер 2 на 7 м зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России.

«Спасибо огромное нашему партнеру, компании «Вкуснолюбов», за предоставленную возможность. И всех с Масленицей. Сейчас будет угощение», — сказала исполнительный директор АО «Сочи Парка» Анна Дугар-Жабон.

После того, как рекорд был зафиксирован, посетители «Сочи Парка» оценили не только масштаб логотипа, но и его вкус: 1,5 тыс. блинов съели за 20 минут, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник