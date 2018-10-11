«Локо-2001» сыграет в юношеской Евролиге

Евролига объявила состав участников молодежного турнира Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament на сезон 2018/19.

«Локомотив-Кубань» 2001 года рождения вошел в число 32 команд, которые поборются за звание чемпиона самого престижного турнира Европы.

Все участники турнира разделены на четыре квалификационные группы по восемь команд в каждой. Игры третьего отборочного этапа пройдут с 8 по 10 февраля в Каунасе в Литве, где соперниками «Локо» станут ЦСКА (Москва), CFBB (Париж), «Ритас» (Вильнюс), «Жальгирис» (Каунас), «Стелла Аззура» (Рим), DBA (Копенгаген) и «Торронс Висенс» (Каталония).

В мае 2019 года восемь команд разыграют титул в Витории-Гастейс во время «Финала Четырех» взрослой Евролиги, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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