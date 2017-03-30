«Локомотив-Кубань» открыл баскетбольную секцию в краснодарской школе

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в марте открыл бесплатную спортивную секцию в краснодарской школе № 99.

На открытии присутствовали около 150 учащихся начальных классов. Тренеры молодежных проектов «Локо» провели со школьниками развлекательные упражнения. Двукратные победители первенства России «Локомотив-Кубань — 2000» организовали мастер-классы, конкурсы трехочковых бросков и по броскам сверху.

Развлекательную программу дополнили номера танцоров коллектива LOKS Junior.

Школе передали два набора новых баскетбольных мячей, а также два комплекта спортивной формы, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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