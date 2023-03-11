Лондон призвал исключить российских спортсменов из Олимпиады-2024

10 В пятницу, 15 марта, правительство Великобритании обратилось к спонсорам летних Олимпийских игр 2024 года в Париже с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью недопущения спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях. попросили перевести. Соответствующий запрос министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер отправила 13 крупнейшим спонсорам Олимпийских игр 2024 года, включая Airbnb, Visa и Samsung. «Мы знаем, что в России и Беларуси спорт и политика тесно связаны, и решили не позволять этим режимам использовать спорт в пропагандистских целях», — пишет Фрейзер.

Отсюда несколько часов назад Сейм Литвы призвал все мировые парламенты «выразить четкое и твердое несогласие» с любым предложением разрешить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в Олимпийских играх или других международных соревнованиях, в том числе под нейтральным флагом», — резолюцию принял созывающий. . Все 109 депутатов литовского парламента проголосовали за сохранение ограничений до тех пор, пока Россия не прекратит свою крупномасштабную военную агрессию против Украины.

На данный момент МОК еще не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в парижской Олимпиаде.