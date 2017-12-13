Лоукостер «Победа» запретил провоз ручной клади в салоне сверх нормы

С 10 декабря к провозу в салоне не принимается багаж за дополнительную плату.

В ноябре авиакомпания ввела новые правила провоза ручной клади. На борт можно взять любое количество предметов, разрешенных законодательством, без дополнительной платы и ограничений по весу. Основное условие — ручная кладь должна помещаться в калибратор габаритами 36/30/27 см. Такие ящики «Победа» установила на стойках регистрации, перед выходом на посадку и на входе в самолет. Бесплатно провезти пассажир может также детские люльки, костыли, ходунки, складные кресла-коляски.

Сдать не поместившиеся в калибратор вещи в багажный отсек можно за 1 тыс. рублей при оформлении услуги на регистрации рейса и за 2 тыс. рублей при выходе на посадку. Стоимость провоза багажа до 10 кг при бронировании услуги на сайте «Победы» — 499 рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в РФ вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолете. Согласно нововведениям, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 кг, сообщает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник