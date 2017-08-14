Лоукостеры включат алкоголь из duty free в вес ручной клади

Речь идет о невозвратных билетах и компаниях, которые предлагают цены значительно ниже рыночных.

Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

«Если вы покупаете что-то тяжелое в чистой зоне аэропорта, то тогда летайте традиционными перевозчиками, и платить дополнительно за покупки не придется», — сказала она.

По словам Петровой, пассажиров не станут заставлять съесть и выпить купленное перед входом в самолет, но за перевес из-за продуктов duty free придется заплатить отдельно. Чиновница не пояснила, как будет осуществляться взвешивание и оплата дополнительного багажа, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минтранс РФ решил оптимизировать набор ручной клади на борту бесплатного багажа при невозвратных билетах. Согласно предлагаемым изменениям в ст. 135 Федеральных авиационных правил, из списка ранее допущенных к провозу без дополнительной платы вещей исключат сотовые телефоны, фотоаппараты, верхнюю одежду, книги для чтения и зонты.

Спикер СФ Валентина Матвиенко 25 июля призвала наказать автора нормативного акта на запрет бесплатно провозить в салоне самолета зонты и верхнюю одежду. В свою очередь в Минтрансе разъяснили предлагаемые изменения в правила перевозки багажа и заявили, что данная версия нормативного акта проходит процедуру публичных обсуждений и не является окончательной.

Лоукостер «Победа» заявил, что разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета.

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