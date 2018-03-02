Лучшим директором школы Кубани стала педагог из Ленинградского района

В Краснодаре прошел финал краевого конкурса «Директор школы Кубани». Победителем стала Наталья Баева. В соревнованиях принимали участие более 40 руководителей со всего региона.

Тем, кто привык раздавать указания и слушать отчеты подчиненных, в последние несколько дней пришлось самим сесть за парты. Конкурсанты фантазировали о школе будущего, писали сочинения и рассказывали о своих достижениях в управлении, также общались и обменивались опытом с победителями прошлых лет.

Конкурс проходит уже в девятый раз, за это время в нем приняли участие больше 350 директоров.

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