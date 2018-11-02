Лучшим игроком ФК «Краснодар» в октябре назвали Виктора Классона

На официальном интернет-сайте клуба завершилось голосование болельщиков.

По итогам опроса лучшим игроком октября признан шведский атакующий полузащитник Классон. Он финишировал с результатом 34,1% голосов от общего числа принявших участие в опросе.

На втором месте — нападающий Ари с 20% голосов. Третьим стал полузащитник Юрий Газинский, за которого проголосовало 14,6% фанатов.

В опросе приняло участие более 1 тыс. 100 респондентов, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трансферная стоимость Виктора Классона выросла до 10 млн евро, увеличившись на 2 млн.

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