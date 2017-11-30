Лучшим многодетным матерям Кубани вручили почетные дипломы

30 ноября в 18:04

Торжественная церемония, посвященная Дню матери, прошла 30 ноября в Музыкальном театре ТО «Премьера».

От имени главы региона Вениамина Кондратьева вице-губернатор Анна Минькова поздравила участниц торжества.

«Быть мамой — это большая и сложная работа, а для многих — даже профессия, кто-то посвящает материнству всю свою жизнь. Но самое главное — делать это по-настоящему и от всего сердца. Ведь талантливые и умные дети растут у счастливых матерей», — подчеркнула Минькова.

Она также отметила, что в регионе поддержка материнства и детства остается главным приоритетом. За последние пять лет в крае увеличилось количество многодетных семей, сегодня их более 65 тыс.

Накануне президент заявил о новых демографических задачах, которые стоят перед Россией. В первую очередь, речь идет о поддержке первых рождений, чего в стране до сих пор не было, добавила Минькова. Она уточнила, что новая программа будет реализована с начала следующего года и поможет сохранить демографический баланс.

«У нас на Кубани уже сейчас хорошие показатели рождаемости, и мы продолжаем работать в этом направлении, у нас растут замечательные дети, огромное количество олимпиадников, наши дети поступают в ведущие вузы страны. Целых 200 кубанских мам — лауреаты губернаторской премии, а в этом году еще 15 человек удостоены особой краевой награды», — сказала вице-губернатор.

Почетными дипломами многодетной матери I степени удостоили Светлану Вейберт из Красноармейского района, Елену Попову из Крымского района, Любовь Ломакину из Новокубанского района, Любовь Крамарь из Павловского района и Зинаиду Тимовскую из Славянского района.

Почетные дипломы многодетной матери II степени получили Татьяна Щербак из Абинского района, Елизавета Ухина из Апшеронского района, Ольга Марахина из Армавира, Валентина Ромах из Брюховецкого района, Вера Тыщенко из Каневского района, Ольга Торгашова из Кореновского района, Лариса Пятак из Ленинградского района, Галина Баева из Отрадненского района, Ирина Маленко из Темрюкского района, Людмила Кириллова из Усть-Лабинского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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