Лучшую композицию конкурса «Кубань — песня моя» выберут 20 июля

В финал состязания, посвященного 80-летию образования Краснодарского края, прошли 13 песен.

Жюри определит победителей в номинациях «Песня о Кубани» и «Песня, посвященная 80-летию образования Краснодарского края». Последняя в исполнении профессионального коллектива прозвучит в программе праздника в честь юбилейной даты.

Отборочный этап стартовал в феврале 2017 года. Всего на конкурс прислали 182 песенных произведения из 44 муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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