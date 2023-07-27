Лукашенко: Беларусь не может спокойно смотреть на происходящие в ООН события

Беларусь, как страна-учредитель ООН, не может спокойно смотреть на происходящие в организации события. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым, передает БЕЛТА.Что нам делать в этой организации?Естественно, как один из учредителей этой организации, мы не можем спокойно смотреть на то, что происходит там происходит», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Секретариат ООН, рабочий орган, они уже начали работа в условиях одной-двух стран или каких-то уступок для Запада-Востока», — заявил глава Беларуси.