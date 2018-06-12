Лукашенко и Ким Чен Ын поздравили Путина с Днем России

Лидеры Беларуси и КНДР 12 июня направили поздравления российскому президенту.

Александр Лукашенко отметил, что проводимый российским руководством стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан.

«Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», — говорится в послании главы Республики Беларусь.

Ким Чен Ын пожелал российскому народу «благополучия и процветания», а президенту РФ Владимиру Путину — «успеха в ответственной работе по построению сильной России» и выразил надежду на то, что отношения РФ и КНДР станут еще крепче, согласно «требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран», сообщает ТАСС.

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