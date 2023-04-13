Лукашенко: Мы готовы производить комплектующие для российских самолетов.

На встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в четверг глава Беларуси отметил, что Беларусь готова начать поставки комплектующих для российской авиации. Мы готовы начать производство деталей”, – цитирует Лукашенко ” Беларусь сегодня».

Также на совещании было отмечено, что Казанский авиационный завод вернулся к серийному производству пассажирских лайнеров Ту-214.

Для справки сообщалось, что Минский и Казанский авиазаводы намерены подписать дорожную карту по производству комплектующих для самолета Ту-214.