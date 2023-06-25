Лукашенко общался по телефону с Путиным и Назарбаевым

On 25 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом пишет БЕЛТА.

Утром Александр Лукашенко разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. На встрече обсуждались международная обстановка, ситуация в регионе, белорусско-казахстанские отношения.

Это был третий разговор Лукашенко и Путина за последние сутки.