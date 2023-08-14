Лукашенко отметил, что отношения между Беларусью и Пакистаном динамично развиваются

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви и народ этой страны с национальным праздником – Днем независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.Ваша страна добилась государственности, сохранив свою этническую идентичность и определили путь социально-экономических преобразований, – говорится в поздравлении. – Уверен, что мы будем эффективно развивать отношения в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, электротранспорта, нефтехимии, образования, науки и техники. можно начинать», — сказал глава Беларуси.

Лукашенко пожелал здоровья, счастья и успехов Арифу Алви, а народу Пакистана — развития и процветания.