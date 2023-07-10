Лукашенко поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах

В ходе телефонного разговора Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко были обсуждены вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества, поддержки совместных проектов сотрудничества и продолжения активного гуманитарного обмена. Президент Беларуси искренне поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на президентских выборах и пожелал Узбекистану больших успехов и процветания.С удовлетворением было отмечено, что количество разрабатываемых проектов увеличивается.

Узбекская культура Дни с успехом прошли в Беларуси в апреле этого года, а премьера совместного фильма состоялась в мае в Ташкенте.

Лидеры двух стран отметили важность активизации работы Узбекско- Белорусская межправительственная комиссия.

Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках региональных организаций, в том числе Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.