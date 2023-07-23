Лукашенко предлагает правительствам Беларуси и РФ рассмотреть экономический план с учетом их сильных сторон

Президент Беларуси Александр Лукашенко Беларусь и предлагает правительствам России рассмотреть экономический план, исходя из своих сильных сторон. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

“Что касается экономики, то еще раз хочу вас попросить, чтобы наши правительства разрабатывали какие-то экономические планы. Суть в уверенности в себе. Мы не склоняемся ни перед кем. Мозгов хватает. Есть много ресурсов. И нам нужно составить план развития нашей страны. Как я уже сказал: две страны, одна Родина. И мы можем это сделать. Но главные силы здесь в России издревле. Будет хорошо, если наши правительства разработают такой план», — сказал глава государства.

В свою очередь российский глава заявил, что все планы по развитию белорусско-российского сотрудничества реализуются и идут быстрее, чем ожидалось.