Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к прекращению боевых действий на Украине и объявлению перемирия. Я предлагаю прекратить боевые действия на свой страх и риск. Без права перебрасывать технику с одного места на другое и перегруппировывать войска», — заявил Лукашенко в обращении к народу и парламенту Беларуси.

По его словам, если Gz Если арабы попытаются использовать мира в своих интересах, Россия должна использовать весь военно-промышленный комплекс и мощь своей армии, чтобы не допустить эскалации конфликта.

В то же время политик возмущен действиями Президента Украины Владимира Зеленского.

“Что это значит? Президент суверенной страны подписывает указ, который конкретно относится к нему и запрещает ему вести мирные переговоры. Это просто смешно – это я вам как президент говорю. Не хотите договариваться, не договаривайтесь, зачем подписывать этот указ и быть осмеянными? Что вы хотите этим продемонстрировать?”, – спросил лидер Беларуси.