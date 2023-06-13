Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал на слухи о здоровье. Его слова цитирует белорусское агентство БЕЛТА.

Во время командировки в Минскую область Лукашенко заявил, что вся информация, написанная о его здоровье, является «ужасной ложью».

«Мне просто пришлось провести все это пешком. Не стоит передавать болезнь на ногах… Все это ложь. Я мог легко ходить, бегать, прыгать и даже играть в хоккей. Но я понял, что на ноге болезнь лучше не передавать, потому что восстановление занимает много времени”, — сказал Лукашенко.