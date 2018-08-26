Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным в Сочи

Белорусский лидер озвучил детали переговоров в сочинской резиденции Президента РФ Бочаров Ручей.

В целом диалог лидеров Беларуси и России прошел в доверительной обстановке. Главным его результатом стало достижение договоренности о проведении подобной встречи, но в уже более широком формате — с участием премьер-министров и членов правительств двух стран.

Ее целью должна стать минимализация существующих между странами трений в экономике и торговле. Лукашенко подчеркнул, что инициатором этого мероприятия выступил сам Путин. Москва и Минск имеют ряд разногласий в области экономики, в частности, — в сфере поставок в Россию белорусских продуктов. Вопреки расхожему мнению в прессе лидеры не касались тем нефти, газа и кредитов по линии Евразийского фонда.

Президент Беларуси решил не оставлять без внимания и темы, которые нужны в одностороннем порядке только самой стране. Это вытеснение отечественных автоперевозчиков.

Ответил Лукашенко и на горячую тему последних дней — назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича. Лукашенко отозвался о дипломате как о «весомой и масштабной фигуре, которая должна содействовать развитию двусторонних отношений».

Ранее белорусский лидер допустил, что в случае провала в экономике республика может потерять независимость. Однако он заявил, что Беларусь никогда не станет частью российского государства. Государство просто может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лидеры двух государств встретились 22 августа.

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