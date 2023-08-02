Лукашенко: США пытаются уничтожить Европу

Соединенные Штаты Америки сегодня пытаются уничтожить Европу. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский, передает БЕЛТА. Американцы разрушают Европу. Их поддерживает Великобритания. — заявил Лукашенко.

По его мнению, Европа — не враг для США, а сильный соперник.

Лукашенко заявил, что Беларусь активно планирует создание контрактной армии.

“Мы учитываем этот опыт, чтобы обезопасить себя в будущем. Это наша единственная цель”, — заявил Лукашенко.

Глава госдемографии назвал это самой большой проблемой для Беларуси. «Самая большая проблема для нас сейчас уже не экономическая (хотя все идет от экономики), а демографическая. Нам нужно больше, больше, больше населения», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что государство всегда поддерживает многодетных семей.

Глава Беларуси также сказал, что не хочет войны для народа Беларуси.

“Я свой народ, особенно не хочу, чтобы он воевал в моем присутствии. Это страшное дело. Будем делать выводы и уроки. Мы не будем брать в руки оружие, но будем готовиться защищать страну в любой момент”, – сказал Лукашенко.