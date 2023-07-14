Лукашенко: стремление Минска и Парижа к сотрудничеству наталкивается на искусственные препятствия

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/1a20809f0bc27c771ac716b88ba2773a.jpg" title="Лукашенко: стремление Минска и Парижа к сотрудничеству сталкивается с искусственными препятствиями" alt="Лукашенко: Минск и Париж к сотрудничеству сталкиваются с искусственными препятствиями Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Народы Французской Республики 14 июля – День взятия Бастилии, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Народы Беларуси и Франции, объединившие многие события общим прошлым, схожими ценностями и национальным характером, развиваются человеческих отношений, дружбы, налаживания деловых отношений», — говорится в поздравлении.

«К сожалению, сегодня искреннее стремление белорусов и французов к сотрудничеству, познанию истории и культуры друг друга сталкивается с искусственными препятствиями и налагаемыми запретами. политической ситуацией в Европе», — сказал Лукашенко.

Лукашенко от имени народа Беларуси и лично пожелал французскому народу счастья, благополучия и мирного созидательного будущего.