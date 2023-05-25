Лукашенко заявил, что Минск следит за действиями Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску давно известно, что Варшава готовится организовать в республике что-то похожее на мятеж, сообщил, что готовится к государственному перевороту и участвует в военной поддержке.

«К сожалению, меня не слушают. Я несколько месяцев назад говорил, что готовят восстание, революцию, я не знаю, к чему готовятся в Беларуси. Мы готовы — пусть идут!» Об этом Лукашенко заявил в интервью журналисту Московского Кремля Павлу Зарубину, выложив в его Telegram-канале видео передачи Путина на телеканале “Россия 1”.