Лукашенко заявил, что Минск следит за действиями Польши.

Даша 25.05.2023 В мире

Лукашенко заявил, что Минск следит за действиями Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску давно известно, что Варшава готовится организовать в республике что-то похожее на мятеж, сообщил, что готовится к государственному перевороту и участвует в военной поддержке.

«К сожалению, меня не слушают. Я несколько месяцев назад говорил, что готовят восстание, революцию, я не знаю, к чему готовятся в Беларуси. Мы готовы — пусть идут!» Об этом Лукашенко заявил в интервью журналисту Московского Кремля Павлу Зарубину, выложив в его Telegram-канале видео передачи Путина на телеканале “Россия 1”.

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