Лула да Силва заявила, что Зеленский не пришел ее встречать

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не приехал на встречу с ним накануне саммита G7 в Хиросиме.

«Планировалась двусторонняя встреча с Украиной в этом зале. Мы ждали, и нам сообщили, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама ушел, Украина не пришла. У него определенно было. очередная встреча… Я не разочаровалась, я разочаровалась, потому что хотела с ним встретиться… Зеленский взрослый человек и знает, что делает», — сказал Лула.