«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм года

В Лос-Анджелесе 27 февраля прошла 89-я церемония вручения премии американской Киноакадемии «Оскар».

Картина «Лунный свет» получила главный приз за лучший фильм. Изначально актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, объявляющие лауреата, заявили о победе фильма «Ла-Ла Ленд», но затем организаторы сказали, что это ошибка.

«Лунный свет» был номинирован в восьми категориях и получил три награды.

Академики отметили Барри Дженкинса и Тарелла МакКрейни за лучший адаптированный сценарий и Махершалу Али за лучшую роль второго плана среди мужчин.

Лучшей актрисой второго плана признали Виолу Дэвис за работу в фильме «Ограды», а статуэтки за главные роли получили Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»).

Звание лучшего режиссера завоевал постановщик «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл, ставший самым молодым лауреатом в этой номинации за всю историю премии.

Лидером по количеству наград стал «Ла-Ла Ленд», получивший шесть «Оскаров».

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66

— Good Morning America (@GMA) 27 февраля 2017 г.

