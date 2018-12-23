Ляйсан Утяшева стала бургомистром курорта «Роза Хутор» в Сочи

Другими претендентами на это звание были писатель Алекс Дубас и тележурналистка Ирина Муромцева.

Зимний сезон на горнолыжном курорте открылся выборами его неофициального главы — нового бургомистра. Им стала заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева.

Она отметила, что в роли бургомистра планирует запустить на курорте новые спортивные программы.

В 2018 году главой курорта была телеведущая Елена Летучая, сообщает ТАСС.

Фоторепортаж с открытия горнолыжного сезона в «Розе Хутор» смотрите здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник