Ляйсан Утяшева стала бургомистром курорта «Роза Хутор» в Сочи

Другими претендентами на это звание были писатель Алекс Дубас и тележурналистка Ирина Муромцева.
Зимний сезон на горнолыжном курорте открылся выборами его неофициального главы — нового бургомистра. Им стала заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева.
Она отметила, что в роли бургомистра планирует запустить на курорте новые спортивные программы.
В 2018 году главой курорта была телеведущая Елена Летучая, сообщает ТАСС.
Фоторепортаж с открытия горнолыжного сезона в «Розе Хутор» смотрите здесь.
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