style=»width: 100%;»> Лучших животноводов наградили в Брюховецком районе

Сегодня в Брюховецком районе чествовали лучшие коллективы сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств и лучших работников в области животноводства.

По результатам работы в отрасли животноводства за 2016 год на мероприятии подвели итоги конкурса среди организаций всех форм собственности, крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, хозяйств населения, животноводческих ферм и животноводов массовых профессий.

За достижение наивысших показателей по производству, реализации молока и мяса, продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных были награждены Почетной грамотой администрации муниципалитета пять сельхозпредприятий всех форм собственности, четыре крестьянских хозяйства, индивидуальный предприниматель и глава личного подсобного хозяйства.

Среди животноводов массовых профессий Почетные грамоты получили 47 человек. Была вручена медаль «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани», сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Краснодарского края.

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