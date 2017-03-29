style=»width: 100%;»>Лучших животноводов наградили в Брюховецком районе
Сегодня в Брюховецком районе чествовали лучшие коллективы сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств и лучших работников в области животноводства.
По результатам работы в отрасли животноводства за 2016 год на мероприятии подвели итоги конкурса среди организаций всех форм собственности, крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, хозяйств населения, животноводческих ферм и животноводов массовых профессий.
За достижение наивысших показателей по производству, реализации молока и мяса, продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных были награждены Почетной грамотой администрации муниципалитета пять сельхозпредприятий всех форм собственности, четыре крестьянских хозяйства, индивидуальный предприниматель и глава личного подсобного хозяйства.
Среди животноводов массовых профессий Почетные грамоты получили 47 человек. Была вручена медаль «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани», сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Краснодарского края.