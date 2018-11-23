Любовь Аришина покинула ГК «Кубань»

Гандболистка и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«В последнее время обострились старые травмы, которые мешают мне играть в полную силу. Сидеть на лавочке за спинами других игроков — это не мое. Поэтому я решила уйти из клуба. «Кубань» останется моим клубом, а сама я буду жить в Краснодаре», — отметила Любовь Аришина.

Аришина выступала за «Кубань» с 2015 года. За это время она сыграла 55 официальных матчей, на ее счету 232 гола во всех турнирах, сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

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